Boninho diz que Wanessa não pode se recusar a votar

Tudo acordado antes para não ter briga, hein? Wanessa mexeu com os nervos de Boninho e ele teve que usar suas redes sociais para dizer que ela não pode se recusar a votar em um brother dentro da casa. O diretor ainda ressalta que isso faz parte das regras do programa.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, o Big Boss reconheceu a ideia da sister, que surgiu durante a festa da última sexta-feira, 16. “Na festa, a Wanessa falou com a galera que ela iria entrar no confessionário e se votar, o que não pode acontecer – está na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática. Então vamos ver o que vai acontecer”, disse Boninho.

Entre risos, ele ainda mandou um recado para a cantora. “Apesar de tudo isso, Wanessa, um beijo! Você caiu nessa loucura, é Big, acha que as pessoas têm que aprovar, reprovar, tanto faz. Tá no jogo, é uma grande brincadeira e vale tudo”, finalizou o diretor de TV.