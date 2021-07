Bolsonaro, sobre depoimento de PM: Hoje na CPI foi bonito

O presidente negou que tenha relações com Dominguetti e voltou a atacar a CPI. “Não conheço o PM de Minas Gerais, mas essa CPI está contribuindo para quê? Podia estar discutindo coisas importantes, estar ajudando o governo”, disse aos gritos

O presidente Jair Bolsonaro elogiou a participação, na CPI da Covid nesta quinta-feira, 1º, , de Luiz Paulo Dominguetti, apontado por reportagem da Folha de S.Paulo como autor da denúncia da cobrança de US$ 1 de propina em troca de assinatura de contrato de aquisição de vacinas AstraZeneca pelo governo federal.



“Hoje na CPI foi bonito, hein. Que corrupção é essa? A própria empresa diz que o preço praticado pelo Brasil era o mesmo de treze outros países”, disse Bolsonaro durante transmissão semanal pela internet. O presidente também afirmou que a comissão não serviu para reduzir o número de mortes por covid. “É só um inferno o tempo todo, tentando de toda maneira atingir o governo”, afirmou.



Dominguetti, que é policial militar, acusou o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) de participar de negociação por vacinas e apresentou áudio no qual o parlamentar supostamente fala da comercialização de imunizantes. No entanto, o depoente admitiu não ter certeza em que contexto o parlamentar enviou a mensagem de voz.



Miranda alega ter alertado Bolsonaro para irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Os avisos, no entanto, teriam sido ignorados. Ele chamou Dominguetti de “cavalo de Troia” colocado pelo governo para descredibilizar denúncias de corrupção.



O presidente negou que tenha relações com Dominguetti e voltou a atacar a CPI. “Não conheço o PM de Minas Gerais, mas essa CPI está contribuindo para quê? Podia estar discutindo coisas importantes, estar ajudando o governo”, disse aos gritos.