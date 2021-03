Bolsonaro é alvo de panelaços durante pronunciamento na TV

Ele decidiu falar publicamente a respeito do enfrentamento ao coronavírus, em um momento em que a pandemia se aproxima da marca de 300 mil mortes no país

O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços em diversas capitais pelo país durante seu pronunciamento em rede nacional na TV na noite desta terça-feira (23).

Ele decidiu falar publicamente a respeito do enfrentamento ao coronavírus, em um momento em que a pandemia se aproxima da marca de 300 mil mortes no país. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tomou posse nesta terça, em substituição ao general Eduardo Pazuello.

Em São Paulo, houve panelaço em bairros como Santa Cecília e Higienópolis (região central), Perdizes (zona oeste), Saúde (zona sul) e Tatuapé (zona leste). Em Santana (zona norte), houve gritos de “assassino” e, no Ipiranga (zona sul), de “genocida”.

Houve também panelaço na Asa Norte, Asa Sul e Águas Claras em Brasília, em Laranjeiras, no Rio, no Recife, em Curitiba, em Belo Horizonte e em Salvador. Moradores também protestaram acendendo e apagando luzes em apartamentos. No estado de São Paulo, também houve registros em Osasco e em Ribeirão Preto.

Águas Claras e Asa Sul

O presidente tem sido alvo desse tipo de protesto, convocados por redes sociais, desde o início da crise sanitária, há um ano. Neste ano, opositores de Bolsonaro também têm promovido carreatas pelo país para pedir o afastamento dele da Presidência.

Pesquisa do Datafolha feita entre os dias 15 e 16 apontou uma alta na rejeição ao trabalho de Bolsonaro na gestão da pandemia. Consideram o trabalho do presidente ruim ou péssimo 54% dos entrevistados, ante 22% que o classificam como bom ou ótimo.

Já avaliação do governo é considerada ruim ou péssima por 44% dos entrevistados. Mas outros 30% entendem que o presidente faz um trabalho ótimo ou bom. Para 24%, a avaliação é regular.

As informações são da FolhaPress