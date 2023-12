Bolsa para atletas paralímpicos será equiparada aos demais

O PL aprovado estabelece a igualdade nos valores das bolsas concedidas a atletas olímpicos e paratletas do Distrito Federal

O Projeto de Lei que valoriza a Bolsa Atleta Paralímpica já havia sido aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal no final de novembro, e hoje (11), ele passou pela sanção do governador Ibaneis Rocha. A partir de 2024, os valores do benefício serão equiparados a atletas olímpicos e paralímpicos.

Os novos valores serão ajustados anualmente a partir da primeira parcela do benefício, seguindo a atualização monetária estabelecida pelo INPC/IBGE. Os recursos para o pagamento provêm do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal – FAE, provenientes da arrecadação dos recursos das loterias.

De acordo com o projeto, os beneficiários da Bolsa Atleta Paralímpica receberão os seguintes valores, de acordo com as categorias específicas: