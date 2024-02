BBB: Marcus Vinicius e Bin Laden se estranham: “Tem que ter respeito!”

Eita! Mc Bin Laden questionou as piadinhas de Marcus Vinicius no reality da Globo e o clima esquentou dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O funkeiro chegou para conversar com o comissário e perguntou se as piadinhas que ele solta são na maldade ou na brincadeira. “Depende da situação”, respondeu e acrescentou: “Bin, eu não estou a fim de conversar agora, cara”.

“Sim, é que tem umas piadas que às vezes são desconfortáveis, tá ligado? Se você se incomoda porque um dia você votou em mim e eu votei em você…”, disse antes de ser interrompido por Marcus: “Você quer conversar agora real?”. “Nós podemos sentar e conversar”, afirmou o MC.

O cantor disse que não ficaria confortável se ele fizesse piadas com ele. “Eu não estou soltando piada para você. É que o dia que você sentar comigo e me chamar para conversar, a gente conversa”, completou Marcus. “Sim, mas tem que ter o respeito, certo?”, indagou Bin. “O que que é o respeito para você?”, questionou o brother. “Eu desrespeitei você soltando uma piada?”, perguntou de volta.

O comissário questionou se soltou alguma piada agora para o MC, que disse que ele sempre solta. “Você soltou várias vezes, eu tive uma paciência de não te responder na mesma altura. Estou vindo na humildade, pézinho no chão te falar”, completou. “Tá, então você pode só esperar eu terminar de lavar a louça aqui?”, perguntou Marcus. “Fechou!”, respondeu Bin se retirando do local.