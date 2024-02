BBB 24: Yasmin ironiza Alane: “Não é debochada, é muito certinha”

Vish! A noite de ontem (28) foi quente no BBB e o pau quebrou com Vanessa e Yasmin de um lado e Davi e Alane de outro. Na briga, a modelo chamou a bailarina de dissimulada. Em conversa com Wanessa ela chegou a ironizar as falas de Alane e suas atitudes na casa.

“Estou aqui conversando e eu fiz assim. Aí ela olhou para mim e fez assim. Eu não sei fazer a cara”, começou a cantora. “De deboche”, afirmou Michel que estava ao lado das duas. “Está me debochando”, apontou Wanessa. “Mas ela não debocha”, ironizou Yasmin.

“Ela fez isso como se estivesse debochando dela. Deixa eu terminar de falar. Aí peguei e falei assim: ‘Em mim não. Alane! Eu pus a mão por mim, não por você . ‘Estou fazendo por mim, não por você. Também ponho a mão aqui para conversar. Não põe essa em mim, não. Em cima de mim não, Alane'”, continuou a artista.

A loira então afirma que a paraense é ‘muito dissimulada’. “E o deboche dela com a Fernanda depois? Isso não é deboche, não?”, questionou o professor de geografia. “Amigo, ela não erra. Ela não é debochada, ela é muito certinha. É a coitada que todo mundo persegue na casa”, ironizou Yasmin. “Está vendo como a gente tem que ouvir as pessoas. Caiu todo mundo em cima da Fernanda”, destacou Wanessa relembrando a briga que a confeiteira teve com Alane.