Barco vira e deixa ao menos cinco mortos em Salvador

Na noite do último domingo (21), um barco que realizava o transporte de passageiros entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, naufragou na Baía de Todos-os-Santos, resultando em um grave acidente. O incidente, de acordo com informações fornecidas pela Marinha do Brasil, ocorreu por volta das 22 horas, deixando quatro adultos e uma criança como vítimas. As autoridades marítimas foram acionadas imediatamente para responder à emergência. Ao menos seis pessoas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Madre Deus, onde duas delas já receberam alta. Três foram transferidas para unidades de saúde em Salvador, enquanto uma aguarda a transferência para uma unidade na capital baiana. Uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi despachada ao local, em conjunto com outros órgãos, para realizar buscas por possíveis desaparecidos e coletar informações sobre o ocorrido.