Atos em quarteis em pelo menos 8 estados e DF pedem intervenção militar

Os protestos ocorrem enquanto a PRF (Polícia Rodoviária Federal) ainda registra 156 bloqueios em estradas pelo país

Thaís Augusto e Rafael Neves

São Paulo, SP

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem manifestações em frente a prédios militares em pelo menos oito estados e o Distrito Federal nesta quarta-feira.



Há registro de atos na Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Os manifestantes contestam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo e pedem intervenção militar.



Os protestos se somam aos bloqueios em rodovias federais que ocorrem desde o último domingo à noite, horas após a divulgação do resultado das urnas. No dia seguinte, manifestantes começaram a mobilizar também os atos em quarteis, que se avolumaram a partir de ontem (1) à noite.



A maioria dos protestos ocorre em grandes capitais: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Florianópolis. Mas também há registro de atos em cidades do interior, como Mossoró (RN), Uberlândia (MG) e Araras (SP).



Em Brasília, os bolsonaristas entoavam gritos de “intervenção federal” em frente ao quartel-general do Exército. Apesar da chuva na capital federal, manifestantes se aglomeram em frente à praça dos Cristais.

No Rio, o grupo se concentra desde o início da manhã em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do CML (Comando Militar do Leste), no centro.