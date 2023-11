Ao rever cena de raquetada em Mulheres Apaixonadas, Helena Ranaldi chora muito no Encontro

Genteeeeeee, mesmo estando afastada das novelas há nove anos, a atriz Helena Ranaldi foi a grande convidada do “Encontro”, da Tv Globo desta quinta-feira (30) e por um motivo muitíssimo especial: A nova exibição de “Mulheres Apaixonadas” fez muito sucesso e trouxe assuntos contemporâneos para as discussões das redes sociais, entre eles, a violência contra a mulher. Na trama, ele viveu Raquel, esposa do agressor psicopata Marcos. Essas cenas não impactaram apenas na versão original, mas como deixam todos impactados mesmo após 20 anos da novela.

Ao assistir a cena durante o ao vivo comandado por Patrícia Poeta, a atriz se emocionou e fez um discurso em prol da causa da mulher: “Essa cena… eu fiquei emocionada mesmo. Óbvio que em nenhum momento o Dan me agrediu, mas a gente vai buscar a emoção de cada personagem e, essa emoção da violência é um lugar muito difícil, muito pesado, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas através da Raquel eu vivenciei essa situação. É um lugar que, dentro da sua casa, o lugar que você precisa e você merece acolhimento e, de repente, você ser agredida? É muito forte”.

A apresentadora Patrícia Poeta ainda reforçou que em 2003 não existia a Lei Maria da Penha, que foi criada apenas 3 anos depois que ela foi instaurada. Sobre isto, Helena pontuou:

“A novela contribui muito para a mudança da lei, lembro que eu e Dan fomos a Brasília participar, acho que teve um papel social muito importante, que, tem que ter continuidade. É um tema atual”