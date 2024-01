“Andando Nas Nuvens”, novela da década de 1990, será exibida no VIVA

Produção terá exibição de segunda à sábado a partir das 13h e no domingo, a partir das 9h20

A novela “Andando Nas Nuvens, de Euclydes Marinho, estreada em 1999 e produzida pela TV Globo, foi inspirada nas histórias de comédias românticas dos anos de 1940 e 1950, será exibida no VIVA, a partir dessa segunda-feira (22), de segunda a sábado às 13h, e no domingo com maratona dos capítulos a partir de 9h20. A novela dirigida por Ary Coslov, Dennis Carvalho e José Luiz Villamarim, substituirá “Corpo Dourado” e contará a história da busca de um homem por seu passado após ele perder a sua memória.

Para interpretar os personagens, a novela possui com grandes atores como Susana Vieira, Renata Sorrah, Marco Nanini, Marcos Palmeira, Débora Bloch, Vivianne Pasmanter, Márcio Garcia, entre outros. “Andando na Nuvens” também teve em seu elenco, profissionais que estavam fazendo a sua estreia na TV Globo, como atores Caio Blat, Mariana Ximenes e Fernanda Souza.