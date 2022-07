Nem Boninho segurou: Ana Furtado deixa a Globo depois de 26 anos de casa

A apresentadora agradeceu tudo que viveu na emissora, mas decidiu por encerrar o ciclo

Gente? Fiquei um pouco em choque quando soube que Ana Furtado saiu da Globo, jamais pensei que isso fosse possível, afinal a musa é casada com Boninho. Ontem (11), através de um post emocionante no seu perfil oficial no Instagram, Ana fez sua despedida.

“Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo”, escreveu.

E não parou por aí, porque Furtado ainda disse que escolheu fechar esse ciclo e que vai colocar novos sonhos em prática. “Escolhi passar por tudo isso e fechar esse ciclo para me despedir. Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora”, disse.

Ana ainda deixa claro que o mais lindo em sua trajetória é o carinho que recebeu todos esses anos do público. Caiu um cisco aqui!