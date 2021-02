Youtuber morre após fazer pegadinha em que ameaçava pessoas

PUBLICIDADE

Uma “pegadinha” terminou em tragédia, na noite da última sexta-feira (05). Timothy Wilks, 20 anos, foi morto ao ser baleado durante uma trolagem, em que o rapaz fingia cometer um roubo, na cidade do Tennessee, nos Estados Unidos. As inofrmações são do site Tennessean.

Em vídeo, o youtuber realizava uma “pegadinha”, em que ameaçava pessoas com um facas de açougueiro. Entretanto, uma das pessoas ameaçadas reagiu e efetuou disparos com uma arma de fogo contra o rapaz.

David Starnes Jr., de 23 anos, confimou que atirou em Timothy e que reagiu, pois não sabia que se tratava de uma trolagem. O rapaz alegou ter pensado que a situação fosse real.

Até o momento, nenhuma acusação foi ofialmente apresentada. A polícia segue realizando as investigações.