Você sabe como usar a carta +4 da forma correta? Descubra

Uno é jogo que a galera gosta, começa como amigos e no final ninguém é mais amigo. Porque? Fazer comprar cartas é como uma traição. Quem nunca colocou as amizades em risco por conta de uma carta +4 ao jogar UNO? No entanto, as regras da brincadeira nunca ficaram muito claras e acabamos as adaptando.

Como já era de se esperar, todo esse tempo nós jogamos errado de forma trapaceira e a UNO só foi nos revelar o verdeiro modo de jogar agora, através de sua conta no Twitter.

Como jogar UNO da maneira oficial?

Se você nunca brigou com um amigo após ele jogar a carta +4 do UNO para você comprar, ou então você se vingou e multiplicou a compra dele acrescentando mais e mais cartas de +4 ou +2, é bem provável que você não tenha jogado certo a vida inteira.

Sendo uma das opções mais fáceis, divertidas e competitivas de passar uma noite de jogos com seus amigos, UNO foi lançado em 1971 e até hoje jogamos de modo “free style”, ou melhor, sem embasamento algum nas regras.

Em sua conta oficial no Twitter, a empresa responsável pelo jogo solucionou uma grande polêmica sobre a carta mais temida do jogo: o +4, que faz com que seu adversário compre mais cartas – e esse momento, geralmente. é quando você está próximo de ganhar o jogo!

“Se alguém colocar uma carta +4, você deve comprar quatro e sua vez é pulada. Você não pode colocar +2 para fazer a próxima pessoa comprar mais seis cartas. Sabemos que você já tentou fazer isso.”

Com este anúncio sobre as regras do jogo, a UNO acabou com uma das estratégias mais utilizadas por todos os jogadores. Para deixar tudo mais claro e depois você dizer que não entendeu:

As cartas +4 e +2 não podem ser combinadas para que a próxima pessoa tenha que comprar seis novas cartas. As cartas +4 não podem ser combinadas com outro +4 para somar oito cartas a serem compradas pelo o próximo jogador. Desta maneira, se você tiver a infelicidade de receber um +4, só lhe resta aceitar, comprar suas quatro cartas e esperar até que possa jogar de novo.