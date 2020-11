Vizinhos acionam PCDF por causa de cantoria de galo

PUBLICIDADE

Uma denúncia de perturbação de sossego foi registrada na 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), nessa terça-feira (3). O caso, no entanto, chama atenção porque o motivo do incômodo é a cantoria de um galo que vive na região. Os moradores da Quadra 10 de Sobradinho I acusam o animal de, nos últimos 30 dias, cantar sempre por volta das 3h.

Ainda de acordo com a denúncia, o galo vive em uma área verde do Conjunto F. Segundo a polícia, ter o galo como animal doméstico não é infração, no entanto, é preciso ter cuidado para que ele não incomode a vizinhança.

De acordo com os moradores, o galo costuma cantar por volta das 3h e assim prossegue até o amanhecer.

Segundo o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado, o dono do animal deve ser intimado por perturbação do sossego.