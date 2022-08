Viúva tenta comprar aliança de casamento roubada no litoral de SP

A viúva Selma Eni Monteforte Pereira, de 62 anos, quer a aliança de casamento de volta, ela foi roubada na última terça, 02, em Santos

A viúva Selma Eni Monteforte Pereira, de 62 anos, quer a aliança de casamento de volta. Ela foi roubada na última terça-feira, 02, em Santos, no litoral de São Paulo.

Nas redes sociais, a família procura pelo anel que representa os quase 30 anos de matrimônio com João Carlos Pereira, que morreu em janeiro de 2011. A viúva disse que até compraria a aliança, porém o problema é o valor sentimental.

O filho do casal, João Carlos Pereira Filho, publicou o pedido de ajuda feito pela mãe já que ela não acesso às páginas na internet.

No texto, Selma pede para que caso alguém conheça pessoas que vendam alianças, ou até mesmo pessoas envolvidas com “receptação”, entrem em contato com a família. Ela ressalta que o anel tem os dizeres “João Carlos 25.09.1982”.

O assalto aconteceu enquanto Selma caminhava pelo jardim da praia, próximo ao bairro Gonzaga. Ela contou ter sido abordada por quatro criminosos em bicicletas, mesmo sem ter, segundo a vítima, nenhum objeto que pudesse chamar atenção de bandidos, como celular, bolsa, carteira, brincos ou colares.

A viúva diz que ao menos dois bandidos estavam armados, e que a mão chegou a ficar machucada com a força que fizeram para remover a aliança do dedo dela. O crime foi registrado na Delegacia Eletrônica.

Selma disse que pior do que ser assaltada foi perder um objeto tão importante, uma lembrança do marido com quem esteve casada por 27 anos.