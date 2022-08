Atriz e ex-paquita revela ter sofrido assédio após posar nua

Bárbara Borges contou que sofreu com as propostas, algumas indecentes, que recebeu de homens e que teve o seu emocional muito abalado

Atriz e ex-paquita Bárbara Borges, 43, posou nua por duas vezes e revelou que não tem boas recordações dos trabalhos realizados em 2004 e 2009. Ela contou que sofreu com as propostas, algumas indecentes, que recebeu de homens e que teve o seu emocional muito abalado com as repercussões dos ensaios.

“Vi que não segurei muito a onda. O assédio masculino e as situações constrangedoras que vivi por acharem que quem pousou ou ainda posa para uma revista tinha um valor, mexeram comigo. Passei por situações que foram difíceis. Entrei em pânico”, assumiu ela.

Bárbara até relembrou um episódio durante a entrevista ao podcast Papagaio Falante: “Fui contratada para um trabalho como garota-propaganda de alguma coisa e aí o contratante queria uma noite comigo. Isso! Ele achava que por ter me contratado poderia ter uma noite”, começou Bárbara que fez questão de dar detalhes do assédio que aconteceu dentro de um carro.

“A gente estava no carro e ele falou: ‘Me dá um beijo agora!’ e eu respondi que não e ele questionou: ‘Você não é atriz? Você não beija a boca de todo mundo? Por que não pode me dar um beijo agora?’. Essa foi uma das situações que entrei em pânico e, durante muito tempo, não queria falar sobre os ensaios. Tomei um rumo. Não queria que me vissem mais pelo meu corpo”, complementou ainda a ex-paquita.

Só que nessa época Bárbara Borges só ganhava personagens em novelas que exploravam o seu lado mais sensual. “Começaram a me colocar só em personagens que eram mulheres gostosonas, e não saía disso. Queria fugir disso, mas não saia. Muito chato”, desabafou.