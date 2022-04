Vítima de chantagem em Whatsapp paga R$ 10 mil para não ter fotos íntimas divulgadas

Em pouco tempo, a desconhecida teria passado a exigir dinheiro para não postar as fotos nas redes

Um morador da cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, procurou a polícia após fazer pagar R$ 10 mil para estelionatários tentando evitar que eles divulgassem fotos íntimas dele nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 42 anos, teria conhecido uma mulher na internet no começo do ano e trocado fotos sem roupa após algumas conversas. Em pouco tempo, a desconhecida teria passado a exigir dinheiro para não postar as fotos nas redes.

Ele chegou a fazer transferências mensais de R$ 500 para garantir o silêncio, mas, diante das constantes ameaças, pegou um empréstimo e transferiu, em uma só transação, R$ 10 mil via pix, na tentativa de se livrar do problema.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, após receberem o Pix, os suspeitos começaram a enviar mensagens para ele e para a mãe dele, uma idosa de 69 anos, com dados de familiares e com novas ameaças em busca de mais dinheiro.

Com medo, a vítima, que mora no bairro Vila Tupi, procurou a 1ª DP de Praia Grande e registrou a ocorrência, agora investigada pela polícia.