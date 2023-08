Viralizou: DJ faz bilhete pedindo desculpa para os seus vizinhos por latidos de sua cadela

O bilhete sincero diz: “Estou mandando este bilhetinho para pedir desculpas pelos choros, latidos e barulhos. Ainda estou me acostumando com a situação e logo estarei mais tranquila”

Felipe do Céu, um DJ e designer de 28 anos, se tornou viral após deixar um bilhete direcionado aos vizinhos de seu condomínio em Goiânia. Sua cadelinha, Amora, precisa ficar sozinha durante suas horas de trabalho e por vezes late, incomodando a vizinhança. O bilhete de “desculpas” e a ajuda de Amora na distribuição renderam uma história que tem emocionado internautas.

A publicação de Felipe, feita na quinta-feira (17), rapidamente se espalhou pelas redes sociais, conquistando o carinho e a simpatia de muitos. Há cerca de um mês, Felipe e Amora se mudaram para o prédio. Ele incluiu seu contato no bilhete, permitindo que os vizinhos o informassem sobre qualquer incômodo causado por Amora, uma filhote de apenas sete meses que ainda está se ajustando ao novo ambiente.

Felipe compartilhou que, antes da mudança, Amora vivia com sua família, composta por cinco pessoas, o que evitava que a cadelinha ficasse sozinha por longos períodos. Porém, ao se estabelecer em um apartamento em julho, as circunstâncias mudaram.

Embora amigos o auxiliem agora a cuidar de Amora durante algumas ausências, ela ainda expressa tristeza quando ele precisa sair de casa. Foi pensando nisso que Felipe teve a ideia de redigir um bilhete explicativo aos vizinhos, visando mostrar sua preocupação e sensibilidade à situação.

O bilhete foi entregue na porta de cada vizinho, acompanhado por um pedaço de chocolate. Em um story compartilhado em seu Instagram, Felipe mencionou que jamais esperava a dimensão que a história alcançou.

Felipe também relatou que comunicou sua atitude no grupo de condomínio, sendo aplaudido pelos vizinhos pela atitude amável. A repercussão do bilhete ultrapassou as expectativas, e Amora ganhou inúmeros fãs online, o que levou Felipe a criar um perfil dedicado a ela nas redes sociais.