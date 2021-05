Vigilância Sanitária apreende uma tonelada de carne estragada

De acordo com a Visa, as carnes estavam fora do prazo de validade e armazenadas em câmaras frias no mercado

Na manhã desta quarta-feira (19), a Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) apreendeu uma tonelada de carne estragada, imprópria para o consumo. A apreensão aconteceu em um supermercado na Cambona. De acordo com a Visa, as carnes estavam fora do prazo de validade e armazenadas em câmaras frias no mercado. Todo o produto foi recolhido e o estabelecimento será multado. O último levantamento da Vigilância Sanitária revelou que só em Maceió foram apreendidas mais de 10 toneladas de carnes e produtos laticínios que não apresentavam condições para o consumo.