Vídeo: Sucuri de 5 metros aparece em rodovia

Uma sucuri de 5 metros apareceu, no último dia 14, no meio da BR-174, no sul de Roraima. O flagrante ocorreu no último dia 14.

Em entrevista ao G1, o contador Tailan Vieira Barros, que flagrou o momento, contou que andava pela rodovia quando se deparou com o animal.

“De início, achei que fosse um pedaço de pneu, mas quando passei por ela e vi o brilho, pensei ‘não é possível’. Fiz o retorno e constatei que não era só uma cobra, mas que também estava viva e que aquilo não era nem a metade do corpo dela”, contou Tailan.

No vídeo, é possível ver quando um outro motorista freia ao ver o animal atravessando a via. O homem também deixa o veículo e passa a registrar o momento.

Veja o vídeo: