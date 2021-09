VÍDEO: produtor perde cinco toneladas de caju por falta de energia

Conforme o produtor, a fruta seria utilizada para a produção de cajuína, bebida tradicional no Piauí. O prejuízo ultrapassa R$ 20 mil

No sábado (18), o produtor rural Josenilto Vasconcelos precisou jogar no lixo cinco toneladas de caju, após uma falta de energia que durou cerca de seis horas. O caso aconteceu em Parnaíba (PI).

Conforme o produtor, a fruta seria utilizada para a produção de cajuína, bebida tradicional no Piauí. O prejuízo ultrapassa R$ 20 mil.

“A estrutura está precária, foram insistentes ligações e só saíram da central de manutenção às 14h37, foram duas horas para vir identificar o problema. Para corrigir foram mais duas horas e meia. Como você leva cinco horas para resolver um problema num local de fácil acesso?”, questionou o produtor ao G1.

De acordo com a Equatorial Piauí, responsável pelo fornecimento de energia na região, a interrupção aconteceu por um curto-circuito após parte da instalação ser atingida por uma ave.

“Segundo informações apuradas junto ao cliente, uma ave teria atingido as instalações internas e ocasionado o curto circuito, seguido de um princípio de incêndio na unidade”, diz a nota.

“Até que todo o serviço do cliente e da Equatorial fosse concluído, para segurança de clientes e colaboradores, o fornecimento ficou interrompido aos 133 clientes da região, atendidos pelo alimentador. O restabelecimento do serviço se deu no final da tarde, após a finalização dos trabalhos”, diz a Equatorial Piauí.

Agora todo o prejuízo ocasionado pela falha de energia será descontado na conta do produtor. “Considerando que o preço de uma cajuina varia de R$ 3,60 a R$ 4,40, o prejuízo fica entre R$ 20 e 25 mil. Agora vamos trabalhar para recuperar o valor, o tempo perdido”, disse Josenilto.