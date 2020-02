Vídeo: Policial militar agride mulher grávida durante abordagem

PUBLICIDADE 

Um vídeo onde um policial militar aparece agredindo uma mulher grávida durante uma abordagem, tem circulado pelas redes sociais nesta terça-feira (04). O caso ocorreu em São José do Rio Preto, em São Paulo, e tem revoltado diversas pessoas.

Nas imagens, a mulher aparece caída no chão, enquanto o policial dá um tapa no rosto dela. O agente ainda imobiliza a grávida com o joelho, enquanto pessoas pedem para ele soltá-la.

De acordo com o portal Uol, o Comando de Policiamento do Interior confirmou a veracidade do vídeo, e segundo as autoridades, a mulher estaria filmando uma abordagem de um suspeito de tráfico de drogas. A polícia alegou resistência e desacato para a detenção da grávida de cinco meses. Confira a abordagem:

"Você tá enforcando ela. Ela tá ficando sem ar." pic.twitter.com/J9z1Hg4t7F — Luís Adorno (@LuisAdorno) February 4, 2020