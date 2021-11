VÍDEO: policiais resgatam cachorro abandonado

Conforme relatos dos moradores, o animal só não morreu de fome porque os vizinhos colocavam água e comida para o cachorro com a ajuda de uma corda

Em Formosa (GO), policiais civis pularam o muro de uma casa para resgatar um cachorro abandonado. De acordo com vizinhos, o animal estava no local há cerca de um mês.

No resgate, os policiais usaram uma escada para conseguir passar pelo muro. O cachorro da raça pitbull foi suspendido por uma corda e os agentes conseguiram concluir a missão.

Após o resgate, o animal foi levado para um abrigo. Ele deve ser colocado para adoção. A polícia informou que os responsáveis pela casa e pelo cachorro ainda não foram identificados.