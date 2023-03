Vídeo: Palhaço chora ao saber que foi contratado para enterro de criança

A empresa de palhaços tinha sido contratada para o aniversário do menino, que faleceu dias antes da festa

Em Puebla, cidade do México um vídeo viralizou nas redes sociais, de um palhaço chorando no velório de uma criança de 9 anos, nas imagens ele aparece fazendo um discurso de despedida e ficando emocionado.

“Que você viva para sempre no reino dos céus”, disse o palhaço. Em seguida ele pediu aplausos ao menino.Inicialmente a empresa de animação de festas foi encontrada para

o aniversário de 10 anos do menino Christopher que queria uma celebração com muitos balões, palhaços e convidados. No entanto, a criança faleceu dias antes da comemoração, ainda não foi divulgada a causa da morte.