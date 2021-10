VÍDEO: pai quase atropela filho de 1 ano

O pai estava saindo de casa com o carro e não viu a filho. O veículo chegou a bater na criança, mas nada grave aconteceu

Em Arapiraca (AL), o empresário Sílvio Araújo, de 35 anos, quase atropelou o próprio filho de 1 ano e 10 meses.

O pai estava saindo de casa com o carro e não viu a filho. O veículo chegou a bater na criança, mas nada grave aconteceu.

Confira o vídeo

Tudo aconteceu no último sábado (23), mas as imagens viralizaram na internetnesta quarta-feira (27). O pai contou que não esperava que filho estivesse ali.

“Fiquei sem reação, imóvel, não consegui identificar as pessoas, parei completamente. O único movimento que consegui fazer foi baixar o vidro. Passou um filme na minha cabeça. Depois, com um tempo, consegui tirar o carro da rua. Aprendi muito com isso. Gratidão a Deus e às pessoas que buzinaram, eles são os verdadeiros heróis, anjos disfarçados de homens”, disse o empresário.