Vídeo: mulheres se envolvem em briga por homem casado em Las Vegas

Viralizou nos últimos dias um vídeo em que são flagradas quatro mulheres brigando em um hotel super luxuoso de Las Vegas, e o motivo seria um homem casado.

De acordo com o relatório policial, a briga começou depois que uma esposa e sua amiga viram a amante do marido no hotel. A confusão aconteceu logo após a saída de uma festa na piscina, ainda no saguão do estabelecimento.

No vídeo registrado por uma testemunha presente no momento foi possível ver seguranças do local intervindo na briga e separando as mulheres. A polícia foi chamada para atender a ocorrência.