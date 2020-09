Vídeo: Mulher é lançada ao mar após explosão de barco

PUBLICIDADE

Na última semana um barco explodiu e arremessou uma mulher ao mar enquanto era abastecido no porto de Ponza, na Itália. É possível ver o que aconteceu graças a câmeras de segurança que gravaram o acontecimento.

A explosão aconteceu no dia 26 de agosto e a mulher estava em pé na popa do barco. A explosão ocorreu após ela passar uma mangueira de combustível para o frentista que ajudava no abastecimento do veículo.

Depois da explosão o frentista também precisou pular na água para se livrar das chamas. Além dos dois o marido e a filha da mulher pulam no mar para escapar do fogo.