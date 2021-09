VÍDEO: mulher é agredida por PMs em Espírito Santo

A Corregedoria da PM abriu uma investigação para apurar o fato e a conduta dos policiais. Não há informações sobre o afastamento dos agentes

No último sábado (25), um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher, em Guarapari (ES). Nas imagens, o agente de segurança agride a mulher com joelhadas e socos.

Confira o vídeo

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) porque a mulher seria internada e estava em surto e agressiva.

A Corregedoria da PM abriu uma investigação para apurar o fato e a conduta dos policiais. Não há informações sobre o afastamento dos agentes.

Com a repercussão do caso, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se pronunciou sobre a conduta da PM. “Inaceitável. Determinei ao Comando-Geral da Polícia Militar a apuração rigorosa e providências imediatas referente aos fatos registrados em Guarapari, no último sábado, que tiveram os vídeos divulgados hoje. A conduta em evidência não representa os valores da nossa polícia”, escreveu.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que a mulher foi encaminhada pra uma unidade de saúde de Guarapari.