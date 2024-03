Vídeo: motorista embriagado colide com motociclista em rodovia em SP

O Renault Kwid tentou a ultrapassagem, resultando em uma colisão lateral com uma das motocicletas

Acidente na manhã deste domingo (10) no km 77, da Rodovia Anhanguera, sentido capital, em Vinhedo, deixou um motociclista em estado grave. A situação se deu quando um motorista embriagado, conduzindo um Renault Kwid, tentou forçar uma ultrapassagem entre várias motos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o Renault Kwid tentou a ultrapassagem, resultando em uma colisão lateral com uma das motocicletas, que acabou tombando. O carro, por sua vez, perdeu o controle e capotou. Um vídeo registrado por um dos motociclistas presentes na rodovia capturou o momento exato do acidente.

Como consequência da queda, o motociclista atingido sofreu lesões graves e foi prontamente socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Posteriormente, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Vinhedo com uma fratura na perna.

O motorista do Renault Kwid foi submetido ao teste de bafômetro, que revelou um índice de embriaguez de 0,46 mg/l de teor alcoólico no sangue.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Vinhedo, onde foi lavrado o flagrante contra o condutor do Renault Kwid. O motorista embriagado foi preso em flagrante, sendo posteriormente liberado mediante o pagamento de uma fiança estipulada em R$ 3 mil.