Vídeo: motorista de caminhão causa acidente após fazer ‘zigue-zague’ na pista em SP

A manobra perigosa ocorreu nas primeiras horas da madrugada do último sábado (13), no quilômetro 309 da Rodovia Anhanguera

Imagens revelam o instante em que cinco colaboradores de uma concessionária, envolvidos no atendimento a um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330) durante o final de semana, escapam ileso de um potencial atropelamento por um caminhão. Apesar da presença de sinalização no local, o condutor do veículo não reduziu a velocidade e realizou uma ultrapassagem entre outros veículos de grande porte, em Ribeirão Preto (SP).

Os operários encontravam-se próximo a um guincho que acabou sendo atingido pelo caminhão. Entretanto, em uma manobra ágil, conseguiram pular a proteção lateral existente no acostamento, evitando serem atingidos.

Dois condutores envolvidos na colisão sofreram ferimentos leves e receberam atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O motorista do caminhão envolvido na ultrapassagem, liberado após prestar depoimento, alegou ter sido fechado pelo veículo à frente, uma versão que não se alinha com as evidências capturadas pelas imagens, conforme informado pela Polícia Militar Rodoviária. As autoridades planejam realizar uma perícia no veículo para identificar possíveis falhas mecânicas.