Vídeo mostra homem agredindo ex-namorada com tijoladas

Um homem ainda não identificado foi preso nesta quarta-feira (18), na Zona Sudeste de Teresina, por agredir a ex-namorada com golpes de tijolo na cabeça em dezembro de 2022. Segundo a polícia, ele também atropelou a vítima.

A Delegacia da Mulher Sudeste iniciou as investigações e, devido à gravidade do caso, a Delegacia de Feminicídio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa passou a investigar.

“Fomos pra parte de trabalho de campo, busca de informações, tivemos elementos pra representar pela prisão temporária dele e essa prisão, bem como busca e apreensão domiciliar, foi realizada hoje. O autuado teria, através de um paralelepípedo, provocado diversas lesões na cabeça da vítima e depois que ela desmaiou, ele com o carro passou por cima dela”, descreveu a delegada Nathália Figueiredo, do DHPP, responsável pelo caso.

O crime aconteceu no bairro Gurupi, à luz do dia, e foi filmado por uma testemunha. No vídeo de pouco mais de dois minutos, a vítima e o homem conversam e parecem discutir. De repente, ele pega um tijolo do chão e desfere um golpe na cabeça da vítima.