Vídeo mostra grupo invadindo concessionária e roubando 12 carros

Um grupo invadiu uma concessionária de veículos e roubou, pelo menos, 12 carros na noite desta segunda-feira (13), no Bairro Guararapes, em Fortaleza. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos.

O advogado do estabelecimento informou que, ao todo, os veículos devem somar cerca de R$ 1 milhão de reais.

Dos veículos roubados, seis haviam sido recuperados até as 21h desta segunda-feira, segundo o representante do estabelecimento. Alguns deles possuíam aparelhos de localização e foram encontrados em diversos pontos da capital.

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que oito suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).

Conforme as primeiras informações policiais, um homem, que seria conhecido do proprietário do estabelecimento e com quem já teria mantido relações comerciais, chegou na companhia de outros para subtrair os veículos.

Ele disse que, pelo menos, um dos criminosos estava armado, segundo uma testemunha. No momento do crime, cerca de nove pessoas estavam no estabelecimento, e um vendedor foi rendido pelo grupo.

“Ele foi forçado a sair. Estava trazendo um dos carros para colocar no pátio. Eles conseguiram pegar algumas chaves de carros com esse vendedor, e começaram a testar nos veículos. Depois, conseguiram outras chaves que estavam em outro veículo”, disse o advogado.

O proprietário da concessionária esteve no local, bastante abalado, após o crime, conforme o advogado. Familiares do empresário o acompanharam até a concessionária.