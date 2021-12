VÍDEO: mãe encontra larvas no filho internado

“Deixe de ser histérica! Não seja porca”, diz o médico

Na segunda-feira (20), uma mãe que acompanhava o filho doente internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, gravou um vídeo que mostra um médico da unidade chamando ela de ‘Porca’, após a mulher ter relatado que havia encontrado larvas no leito da criança, de 12 anos.

“Deixe de ser histérica! Não seja porca”, diz o médico. Confira o vídeo abaixo.

“As larvas não vieram de dentro da sonda. Existia uma feridinha abaixo da sonda, no local onde fica a borrachinha. Então tudo aconteceu por essa feridinha. Por essa feridinha elas [as larvas] foram fazendo buraco até que saíram por dentro da sonda”, disse a mãe.

Confira a nota de esclarecimento do HGE

O Hospital Geral do Estado (HGE) informa que o paciente J.W.D.B, 12 anos, encontra-se internado sob os cuidados da pediatria. Esclarece que a criança foi admitida já com o quadro pelo qual vem recebendo tratamento, não sendo permitida a divulgação deste diagnóstico, como forma de preservar a integridade da criança.

Acrescenta que, a despeito das conversas diárias da equipe multidisciplinar, a mãe tem se mostrado insatisfeita com a velocidade da evolução clínica do paciente. Entretanto, a criança apresenta comorbidades prévias e congênitas associadas, que tornam o tratamento mais prolongado, mas, ainda assim, observa-se melhora clínica significativa no paciente.

Ressalta ainda que a comunicação tem sido um foco importante do tratamento, compartilhando o plano terapêutico junto da mãe, como forma de permitir que ela tome conhecimento da abordagem atual, bem como dos próximos passos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, reforça que há um esforço constante em melhorar a comunicação, a assistência e a relação com o paciente e a família, de modo que nos colocamos sempre à disposição para esclarecimentos.