Vídeo: juiz comemora aposentadoria mergulhando de paletó e gravata no mar

Um juiz comemorou de forma inusitada a autorização da aposentadoria concedida Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). O magistrado resolveu entrar no mar de paletó e gravata para comemorar.

Bartolomeu Correia Lima Filho pediu aposentadoria por invalidez, e o TJPB deferiu na última segunda-feira (1º). “Hoje eu vou fazer uma coisa que acredito que todo colega gostaria de fazer. No momento de desespero, no momento da labuta. Quando as partes estão se digladiando, eu tenho certeza que essa imagem ficará registrada na memória de todos vocês”, disse o juiz antes de entrar no mar.

O magistrado era titular do 1º Tribunal do Júri de Campina Grande. “Sei que nesse momento o melhor é me aproximar da minha família e sei que tudo que esteve ao meu alcance eu fiz”, afirma no vídeo.