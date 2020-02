Vídeo: Jiboia dando à luz viraliza na internet

PUBLICIDADE 

Um vídeo de 2017 se tornou viral no Twitter nesta sexta-feira (28). O compartilhamento foi quase que instantâneo entre os vários usuários pelo mundo. O vídeo mostra uma jiboia dando à luz três filhotes.

Originalmente, o vídeo foi publicado na página do Facebook da Reptile Collective, uma loja de animais on-line americana especializada em cobras.

De acordo com especialistas, as mães jiboias carregam seus filhotes entre 100 e 150 dias. As ninhadas geralmente consistem em aproximadamente 25 cobras bebês. Confira o vídeo: