Vídeo: homem furta carro, encontra criança no banco de trás e a deixa em praça

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento em que um homem furta um carro com um bebê de um ano no banco de trás. O suspeito foi preso após deixar a criança em uma praça. A mãe teria deixado a criança no carro enquanto esperava por parentes.

Segundo o G1, para a polícia, a mulher contou que não travou o veículo e deixou a chave no banco. A filha de um ano de idade estava na cadeirinha no banco de trás. Ela entra, então, em uma loja enquanto o homem de blusa vermelha se aproxima, entra no carro e o leva embora.

No boletim de ocorrência, a mulher afirmou ter parado na frente da casa de parentes e aguardava a sogra descer com o filho mais velho. O homem que furtou o veículo disse à polícia que quando percebeu que a criança estava no carro deixou a bebê na Praça Duque de Caxias, em frente ao prédio da Guarda Civil Municipal.

Depois de deixar a bebê no ponto de ônibus, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem seguiu até um posto de combustíveis e abordou uma mulher para um programa sexual.

“A orientação da polícia é que a mãe nunca deixe a criança em um veículo, mesmo que seja por alguns segundos”, informou o delegado André Bonan.