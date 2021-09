VÍDEO: homem é preso suspeito de queimar cadela

De acordo com a Polícia Civil, o detido não aceitava o fim do relacionamento e maltratava a cachorra para chantagear a mulher a voltar com ele

Na terça-feira (14), um homem foi preso suspeito de queimar a cadela da família com uma chave de fenda quente. Além disso, ele fez ameaças de morta contra a ex-mulher. De acordo com a Polícia Civil, o detido não aceitava o fim do relacionamento e maltratava a cachorra para chantagear a mulher a voltar com ele. O casal morava junto em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal Após o término do relacionamento, o homem começou a fazer ameaças. Depois dele queimar a cachorra com a chave de fenda quente, a mulher registrou um boletim de ocorrência. O detido não teve sua identidade revelada e, de acordo com o delegado Rafael Abrão, resolveu ficar em silêncio no depoimento. O delegado disse que o homem fazia ameaças de morte contra a ex-mulher. Ela ficou com a cadela após as agressões. Os crimes aconteceram em janeiro deste ano.