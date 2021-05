Vídeo: homem atira em testa de mulher em ‘brincadeira’

Em Moscou, na Rússia, um treinador de atletismo machucou uma aluna após fazer uma brincadeira com uma pistola de partida. O caso aconteceu na última sexta-feira (21) e a ação foi registrada por câmeras de vigilância. De acordo com informações do The Sun, autor do disparo é Denis Yegorov, de 42 anos. Ele está sendo investigado pela polícia local. O vídeo mostra o momento em que a vítima fica com um buraco na cabeça. Nas imagens, ele aponta o que seria a arma de partida na cabeça de uma das mulheres que o acompanham. Confira o vídeo, IMAGENS FORTES, CUIDADO