Vídeo: homem agride e estupra companheira surda

Na noite do último sábado (11), uma mulher de 19 anos foi agredida pelo companheiro em Bauru (SP). Tudo foi filmado por uma vizinha do casal e as imagens foram levadas para a polícia. A jovem, que é surda, também relata ter sida estuprada pelo homem, que tem a mesma deficiência. Ele está foragido.

No vídeo, o casal discute usando libras (linguagem de sinais) e o homem começa a agredir covardemente a mulher com socos e pontapés. No chão, ela não consegue se levantar com os golpes desferidos pelo companheiro.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mãe da vítima contou que conversou com a filha e descobriu os abusos sexuais do homem. De acordo com a mãe, a jovem não contou para ninguém pois tinha medo das ameaças de agressão.

A mulher precisou ser encaminhada para um hospital. Ela teve escoriações e hematomas por todo o corpo e alguns arranhões. A família da vítima registou um boletim de ocorrência e pediu uma medida protetiva contra o agressor.

