Vídeo flagra suposta aparição de OVNI e intriga internautas

PUBLICIDADE 

Um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta manhã de quarta-feira (13) foi a suposta aparição de um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) em Magé, no Rio de Janeiro. Vários moradores filmaram algumas luzes no céu da cidade que se moviam de forma atípica.

Um dos moradores da Ilha do Governador gravou o ocorrido e fez comentários durante o registro, retratando o que via: “Que é isso, cara. Gente, estou na Ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças e tem no horizonte lá uma luz, que fica parada, está parada há mais de dez minutos. E no céu um montão de luzes, luzes piscam, diminuem, aumentam e ficam se deslocando… Como se viesse lá do outro lado. Tem um vermelho, agora”.

Uma pessoa que estava próxima ao homem que gravava o vídeo chegou a cogitar a possibilidade de ser um balão, entretanto, a hipótese foi rebatida: “balão não anda naquela velocidade não”. “Tô arrepiado”, fala outra testemunha ao fundo.

Tweets by animefestilha