Vídeo: Falso cadeirante tenta fugir a pé após ser desmascarado

PUBLICIDADE

Um vídeo que circula na internet ganhou destaque quando um cadeirante conseguiu se levantar e andar. Entretanto, o que parece ser um milagre, nada mais é que um farsante que tentava fugir após populares descubrirem que tudo era mentira.

O caso aconteceu em uma estação de metrô de São Paulo. Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem agarra o falso cadeirante alegando que tudo era uma farsa. Quando uma segurança chega para tentar resolver a situação,o homem se levanta da cadeira e tenta fugir para dentro de um dos vagões que estava saindo da estação.

A administradora da linha do metrô onde ocorreu a confusão, disse que “os seguranças da estação atuaram e retiraram o falso cadeirante do local para evitar agressões”. De acordo com a empresa, nenhum envolvido quis registrar Boletim de Ocorrência. Confira o vídeo: