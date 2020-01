Vídeo de participante do BBB 20 agredindo e humilhando outro homem circula nas redes sociais

PUBLICIDADE 

Um dos participantes da nova edição do Big Brother Brasil (BBB 20) já está com o nome envolvido em polêmicas. Nessa terça-feira (21), começou a circular um vídeo nas redes sociais em que Hadson Nery está agredindo e humilhando um torcedor de futebol de time rival ao dele.

No vídeo, Hadson obriga um torcedor a se colocar de joelho e pedir desculpa. Além disso, rasgou a camiseta que o homem está usando e tentou fazer o mesmo com a bermuda. Veja:

Hadison de futebol já foi denunciado pela Lei Maria da Penha, durante o relacionamento com sua ex-esposa, Elen Cristina Vara. A vendedora levou o caso à Justiça do Pará, em julho de 2018, depois que recebeu mensagens do ex-marido que considerou ameaçadoras.