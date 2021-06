Vídeo: chuva derruba muro de condomínio em Florianópolis

Pelas imagens é possível ver a água da chuva que ficou represada invadir o local e danificar uma piscina que fica próximo da estrutura

No fim da tarde dessa quinta-feira (10), o muro de um condomínio desabou em Florianópolis, durante uma forte chuva que atingiu a cidade. A cena foi flagrada por câmeras de segurança.

Pelas imagens é possível ver a água da chuva que ficou represada invadir o local e danificar uma piscina que fica próximo da estrutura. A Defesa Civil informou que verifica a situação na manhã desta sexta-feira (11). Segundo as autoridades locais, ninguém ficou ferido.

Desde a noite de terça-feira (8), a chuva forte atinge as cidades na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Sul e Norte do estado. Ao menos 23 cidades notificaram ocorrências por causa da chuva, e seis delas decretaram situação de emergência.

Também foram registrados pontos de alagamento na cidade, e uma família precisou sair de casa. Além disso, houve ocorrências de queda de árvores.

A SC-405, que é o principal acesso para a região Sul, teve o trânsito desviado por algumas horas. O tráfego de veículos foi liberado no local no fim da noite.