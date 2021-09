VÍDEO: cavalo arrasta bicicleta e atropela motoboy

Um vídeo flagrou o momento em que o cavalo arrasta uma bicicleta durante o galope. O animal vira em uma esquina e a bicicleta colide com um motociclista

Em Vila Velha (ES), um cavalo fugiu arrastando uma bicicleta e causou um acidente, na tarde de segunda-feira (13).

Confira o vídeo.

Não se sabe se o motoboy ficou ferido. De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o caso com a vítima e o dono do cavalo está sendo investigado.