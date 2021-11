VÍDEO: casal em moto é arremessado ao bater em carro

De acordo com o Hospital das Clínicas da cidade, o casal foi levado à unidade pelo Corpo de Bombeiros em estado regular, atendidos e liberados horas depois

Na madrugada de sábado (20), um casal foi arremessado da moto em que estava ao bater em um carro, em Jataí (GO). Tudo foi registrado por uma câmera de monitoramento.

Confira o vídeo.

De acordo com o Hospital das Clínicas da cidade, o casal foi levado à unidade pelo Corpo de Bombeiros em estado regular, atendidos e liberados horas depois.

Conforme o Corpo de Bombeiros, eles foram socorridos com com cortes pelo corpo, mas que estavam conscientes. O condutor do carro não se machucou.