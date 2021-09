VÍDEO: briga de bois na Vila de Jericoacoara

Nas imagens, algumas pessoas tentam separar a briga dos animais, mas sem sucesso. “Joga água”, diz uma pessoa no local

Na noite de quarta-feira (1º), moradores e turistas registraram a briga de dois bois, na Vila de Jericoacoara (CE). No vídeo, os animais se enfrentam na areia, no meio das pessoas.

Confira o vídeo

Nas imagens, algumas pessoas tentam separar a briga dos animais, mas sem sucesso. “Joga água”, diz uma pessoa no local.

De acordo com a Prefeitura de Jijoca, essas situações acontecem porque os bois são levados para pastar em uma área próximo a vila, mas no final do dia os donos dos animais não os buscam e a invasão acontece.

A prefeitura informou que pretende realocar os animais em uma área mais afastada e pensa em punição para os proprietários dos bois que não recolherem seus animais.