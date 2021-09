VÍDEO: boneca faz ‘segurança’ de rua e viraliza na internet

“Coloquei para assustar”. Esse é o relato de Janssen Alves, de 35 anos, responsável por colocar uma boneca sentada em uma cadeira para fazer a “segurança” da Rua Albatroz, em Afogados, Zona Oeste do Recife. O vídeo foi publicado nas redes sociais e a boneca viralizou na internet. O estudante de direito Matheus Fatta, 24 anos postou uma foto do brinquedo e explicou que o vizinho “botou uma boneca no meio da rua pra assustar quem for entrar nela”. “Ela é muito velha e a minha filha não queria mais. Vi que tinha gente bêbada passando pela rua, voltando de festas, e coloquei para assustar. Já era meia noite. Um rapaz que vinha com um cachorro voltou correndo”, afirmou Janssen ao G1.