Vereador descumpre medida protetiva contra a ex-mulher e é preso na Paraíba

Um vereador de Várzea,na Paraíba foi preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva contra a ex-mulher. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos, na quarta-feira (16).

Ednildo Araújo dos Santos, de 41 anos, teria ameaçado a mulher de morte. Uma medida protetiva foi concedida, mas o homem continuou intimidando a vítima. De acordo com as autoridades, a mulher saiu da cidade junto com a família por medo.

Na quarta (16) a mulher procurou a polícia e afirmou que o ex-companheiro voltou a descumprir a medida protetiva. A vítima ainda relatou que o vereador possui uma arma de fogo.

Ednildo foi localizado pela polícia, autuado e conduzido para a carceragem da Polícia Civil, onde aguarda a audiência de custódia pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. A arma não foi encontrada.