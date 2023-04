Vereador de Minas é preso após dopar mulher e agredir amante

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em março deste ano e havia um mandado de prisão contra o suspeito

Por Gabriel Resende

Um vereador foi preso pela Polícia Civil em Serranópolis de Minas, no Norte do Estado, suspeito de dopar a mulher e agredir o amante dela com um porrete.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em março deste ano e havia um mandado de prisão contra o suspeito. As investigações mostram que o suspeito deu remédio para a mulher dormir, pegou o celular da vítima e marcou um encontro com o amante.

Ao chegar no local combinado, o vereador agrediu o homem com um porrete e o chutou várias vezes na costela. “Em seguida, o suspeito ameaçou a vítima e a obrigou a desbloquear o aparelho de telefone celular dela para ter acesso ao conteúdo das conversas trocadas entre ela e a esposa. Depois, o homem levou o celular”, disse a Polícia Civil.

O delegado André Brandão contou, por meio de uma nota, que foi representada pela prisão preventiva do vereador e expedido um mandado de busca para o gabinete dele. “Esses levantamentos visam corroborar com o conjunto probatório coletado nos autos, em que já apuramos a autoria e a motivação do crime”, disse o delegado.

O investigado teve uma condenado recentemente pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porteirinha por tentativa de homicídio cometido contra a esposa, em setembro do ano de 2021.