Vampiro de Goiânia: homem é preso suspeito de matar e tomar sangue das vítimas

Os crimes atribuídos ao “Vampiro de Goiânia” ocorreram em dezembro de 2023 e fevereiro deste ano

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou a Operação Sanguinaz, visando capturar um homem investigado por três homicídios na região norte de Goiânia. A ação, realizada em conjunto com o apoio da Polícia Técnico-Científica do estado, resultou na prisão efetuada pela Polícia Militar de Goiás no último domingo (25).

A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios revelou que o suspeito agia por prazer, cometendo os assassinatos e, de forma perturbadora, consumindo o sangue das vítimas após as execuções.

As investigações apontaram ainda que o preso adotou o mesmo modus operandi nos três casos de homicídio.